Grupo é preso por furto de veículos de locadora de Garrafão do Norte; prejuízo supera R$ 500 mil

Samon Carlos Lima Damasceno, Rafael de Jesus Silva, Victor Antônio Gomes Cavalcante e Dayvensob Rafael de Oliveira foram presos pela Polícia Civil, suspeitos de furtarem 11 carros de uma empresa locadora de veículos de Garrafão do Norte, nordeste do Pará. O crime, segundo as autoridades, causou um prejuízo de mais de R$ 500 mil à empresa vítima dos furtos, considerando que os veículos furtados tinham valor avaliado acima de R$ 50 mil. Até o momento, 20 pessoas que participaram do esquema criminoso foram indiciadas como participantes e coautores do delito.

VEJA MAIS

Nos dias 2 e 14 de maio deste ano, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFVA/DRCO), com apoio operacional da Delegacia de Garrafão do Norte, da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), Delegacia de Repressão a Roubo a Cargas (DRFRVA) e da Delegacia de Repressão de Roubo a Banco e Antissequestro (DRRBA), deflagraram a operação “Recôndito”, para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, que apura os crimes de associação criminosa, furto mediante fraude e estelionato em continuidade delitiva.

Segundo a PC, os investigados se uniram para subtrair veículos de empresas locadoras de veículos, por meio de fraude para aliciar e convencer terceiros a proceder com a locação desses veículos, mediante recompensa financeira. Assim que os veículos eram subtraídos, eles eram repassados para receptadores encarregados de vendê-los no interior do Estado e do país.

Desde o início das investigações, a prisão dos investigados, de acordo com a polícia, vem acompanhada de vários elementos de um farto conjunto de elementos de para um complexo e extenso esquema criminoso operacionalizado com traços de profissionalismo.

Ainda conforme o relato da ocorrência, a PC percebeu que os autores se especializaram nesse tipo de crime, se aproveitando que, em casos como esse, em que não há a devolução do veículo no prazo contratado, a empresa locadora se limita a registrar um boletim de ocorrência de apropriação indébita contra o locatário em várias unidades policiais. As investigações sobre essas ocorrências ocorriam de maneira isolada.

No entanto, após o trabalho investigativo, a DRFVA conseguiu identificar o modus operandi - maneira de agir - do grupo criminoso. Tudo indica que os investigados subtraíram mais de 40 veículos desde 2021, pela mesma forma de atuar. Todos esses casos estão sendo investigados e relacionados ao inquérito.

Durante as buscas, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, documentos, além de um veículo de mais de R$ 300 mil, e outros dois carros relacionados às ações do grupo.