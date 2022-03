Operação da Polícia Civil desmonta quadrilha especializada em furto e roubo de veículos no Pará

A Polícia Civil deflagrou, na última quinta-feira (24), a primeira fase da operação Localização Final, no município de Breu Branco, visando desmontar uma quadrilha especializada em furtar, roubar e se apropriar indebitamente de veículos no Sudeste do país e trazê-los ao interior do Pará, onde eram comercializados. Oito automóveis foram apreendidos, sendo duas picapes Fiat Toro, uma Fiat Fiorino Baú, dois Chevrolet Onix, um Volkswagen Gol e duas caminhonetes S10. Um homem identificado como Ireland Pereira Braga, vulgo "Banda", foi preso em flagrante.

Durante o decorrer das investigações, a Polícia Militar apresentou na delegacia outros seis veículos: um Ford Ecosport, um Volkswagen Virtus, um Fiat Mobi, um Hyundai HB20, um Chevrolet Prisma e um Fiat Toro. Todos os veículos já foram devolvidos aos seus reais proprietários. Ireland Braga, que foi preso, seria o principal membro da associação criminosa.

Todo o material está sendo analisado e as pessoas que estavam na posse dos veículos de procedência ilícita estão sendo ouvidas na Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco. O valor estimado do prejuízo causado pela quadrilha é de R$ 1.279.958, segundo a Tabela Fipe. Outros seis veículos, sendo um caminhão, uma caminhonete e seis carros, ainda estão sendo procurados e podem estar sendo negociados pelo grupo criminoso.

De setembro de 2021 até hoje, o Sistema de Segurança Pública do Pará retirou de circulação 14 automóveis vinculados a esta associação criminosa, e as investigações policiais ainda prosseguem no sentido de localizar os demais veículos e outros membros da quadrilha. Qualquer denúncia pode ser realizada através dos telefones 180 e (94) 99217-4740, sendo a identidade mantida no mais absoluto sigilo.