Cerca de 200 veículos com suspeita de roubo ou furto são recolhidos pelo Detran no interior do Pará

Nos primeiros 15 dias de 2023, pelo menos 13 motocicletas foram recolhidas por suspeita de roubo ou furto nos municípios paraenses, de acordo com balanço do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). De janeiro a dezembro de 2022, foram recuperados 193 veículos com o mesmo registro no interior do estado. Até o momento, foram recolhidas motocicletas em mais de 40 municípios, principalmente Abaetetuba, Anapu, Altamira, Viseu, Rurópolis, Mocajuba e Porto de Moz.

A ação é resultado da "Operação Duas Rodas", realizada permanentemente pelo órgão em todo estado com a parceria de outros órgãos de segurança com o intuito de coibir veículos circulando com alguma conduta de risco à segurança da população. A maioria dos casos são referentes a veículos com numeração de chassi adulterada, placa encoberta ou modificada.

“A Operação Duas Rodas é direcionada para a fiscalização de motocicletas a fim de coibir essas irregularidades, que têm se tornado uma prática comum identificada nas vias. Temos, inclusive, o intuito de prevenir a ocorrência de acidentes e a garanta da segurança viária”, explica o gerente de fiscalização de trânsito das Ciretrans (Ciretran), Josimar Viana.

No município de Tucuruí, sudeste paraense, a operação recolheu no início do mês nove motocicletas, sendo duas com o escapamento adulterado, duas com indícios de adulteração nos caracteres de identificação de motor e chassi e as demais com registro de furto.

Uma das motos recolhidas foi furtada em 2014. Na época, o proprietário havia registrado boletim de ocorrência e durante a fiscalização os agentes constataram que o veículo continuava circulando na cidade com o licenciamento em atraso e sem placa.

Todos os veículos recolhidos pelo Detran são apresentados à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.