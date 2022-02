Grávida é agredida pelo companheiro com chutes e mordidas em abrigo de Marabá

Um homem identificado como Randerson Batista dos Santos foi preso na última segunda-feira (14), em Marabá, após agredir a companheira gestante. O casal vive em um dos abrigos temporários do município, localizado na Praça São Félix. Chamada para atender a ocorrência, a Polícia Militar constatou as agressões à mulher e conduziu o acusado para a 21ª Seccional de Marabá. As informações são do portal O Impacto.

VEJA MAIS

À polícia, a mulher relatou que o companheiro seria usuário de drogas e costumava agredi-la com frequência por por não ter dinheiro para comprar crack e outros entorpecentes. A vítima trazia marcas de mordidas e de chutes por todo o corpo. Por conta do estado de saúde delicado em virtude da gravidez, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Materno Infantil para receber atendimento.

VEJA MAIS

Depois de se submeter a exames, a mulher, que teve a identidade preservada, foi internada devido ao risco de parto prematuro provocados pelas agressões. O companheiro dela vai responder pelo crime de violência doméstica com lesão corporal.