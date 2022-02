Homem é preso por violência doméstica contra a companheira grávida, em Belém

Um homem que não teve o nome revelado foi preso, na manhã desta segunda-feira (14), em flagrante, no bairro da Terra Firme, em Belém, pela prática do crime de violência doméstica contra a companheira dele, que está grávida.

A informação foi divulgada pela Polícia Civil (PC) do Pará, por meio da 11ª Seccional Urbana do Guamá, responsável pela prisão em flagrante. De acordo com a nota da PC, a companheira dele estava com várias marcas de hematomas.

"A vítima apresentava vários hematomas pelo corpo e relatou que vinha apanhando há aproximadamente cinco anos. A mulher também contou que mantinha relação com o agressor, com quem tinha dois filhos, além de estar gestante", detalhou a nota.



O informativo da PC também destacou que o acusado já está à disposição da Justiça. "Após todas as medidas cabíveis, o acusado foi transferido para o sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da Justiça", finalizou a nota.