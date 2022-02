Homem é preso após agredir e arrancar um dente da companheira em Marabá

Rodrigo Alves Florêncio foi preso pela Guarda Municipal de Marabá (GMM) na tarde desta quinta-feira (3), após agredir a esposa. O casal reside na rua Sororó, bairro Liberdade, em Marabá, no sudeste paraense. As informações são do site Debate Carajás.

A viatura da GMM chegou ao local da ocorrência e encontrou a vítima com vários hematomas, arranhões pelo corpo e um dente quebrado. De imediato, os guardas municipais iniciaram as buscas e conseguiram localizar o marido agressor, que apresentava claros sintomas de embriaguez e precisou ser algemado.

O suspeito foi conduzido para a 21ª Seccional de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa, no âmbito da lei de violência doméstica. Rodrigo ficou custodiado à disposição da autoridade policial.