Polícia Civil prende dois homens por violência doméstica em Soure, no Marajó

Policiais civis prenderam dois homens, em Soure, no Arquipélago do Marajó, por violência doméstica - um pelo crime de estupro e o outro por lesão corporal. É que as equipes da Polícia Civil, por meio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), estão intensificando as frentes de trabalho para dar agilidade aos processos de violência doméstica contra a mulher no Estado.

Entre os dias 6 e 12 deste mês, a caravana do Projeto "DAV Itinerante" desembarcou no município de Soure, no Arquipélago do Marajó, para promover ações de enfrentamento aos crimes de violência contra a mulher. Ao todo, 38 denúncias foram protocoladas no cartório distribuidor do Fórum local por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Soure.

A delegada Ariane dos Santos, titular da DAV, disse que, com esse mutirão, a Polícia Civil conseguiu dar celeridade às investigações e agilizar a ação de protocolar os procedimentos que foram concluídos. "Também conseguimos, em outros casos, solicitar a medida protetiva urgente de forma imediata com a Vara específica e cumpri-la por meio da Justiça”, disse.

A primeira edição do Projeto "DAV Itinerante" de 2022 contou com a participação de delegados, investigadores e escrivães, que percorreram os municípios de Cachoeira do Arari e Salvaterra e Soure.