Operação da Semob é frustrada no Centro de Belém e motos apreendidas são retiradas de guincho; vídeo

Uma operação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foi frustrada, na manhã desta quinta-feira (30), em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), no centro da capital. Várias motos, em situação supostamente irregular, foram apreendidas. Porém, revoltados, os proprietários dos veículos conseguiram "vencer" os agentes de trânsito e começaram a retirar as motocicletas de cima do guincho.

Enquanto retiravam as motos, os proprietários dos veículos xingavam os agentes da Semob. Pelos vídeos que circulam nas redes sociais, não se sabe quais as infrações cometidas pelos condutores e que resultaram na remoção das motos. Um agente que aparece no vídeo, observa a ação dos motociclistas sem reação.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Semob para saber mais sobre o assunto. A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas para apontarem se há algum crime cometido.