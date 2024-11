Governo reforçará combate a incêndios florestais e apresenta novas ações em Santarém

O governador do Pará, Helder Barbalho, apresentou com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, coronel Jayme Benjó, reforços no combate aos incêndios florestais em Santarém, no oeste paraense, nesta sexta-feira (29/11). No total, oito novos caminhões entregues pelo Estado chegarão ao munícipio neste sábado (30/11), para aumentar a força-tarefa na região.

Os veículos serão levados à Região de Integração Baixo Amazonas. A frota se juntará a mais quatro caminhões e dois helicópteros que já estão combatendo o fogo em Santarém.

“Já a partir de amanhã, estaremos reforçando com mais efetivo, com as estruturas destes caminhões de combate a queimadas e incêndios, para que nós possamos vencer esta luta e garantir que neste período, que ainda resta de estiagem, nós possamos dar uma solução para as condições lamentáveis que nós estamos vendo na região”, destacou o governador Helder Barbalho.

O governador disse que a condição climática tem ampliado os pontos de incêndio e de queimadas na região. "Isto tem trazido não só repercussão ambiental, mas repercussão muito séria para a saúde das pessoas por conta da fumaça que toma conta. Neste momento, estamos reforçando a equipe. Já estão em Santarém, hoje, 80 profissionais que estão trabalhando no combate aos focos de queimada. Estamos com helicópteros, com despejos de água, estamos com a estrutura também do Corpo de Bombeiros local”, detalhou Helder Barbalho.

Fiscalização – Helder reforçou a atuação do Estado com equipes de fiscalização que trabalham para combater as ilegalidades ambientais, por meio de ações integradas da Secretaria de Meio Ambiente e das Forças de Segurança.

“A operação Curupira, que já atua com várias iniciativas, com helicópteros, com drones, com policiamento, seja Polícia Militar, Polícia Civil, as nossas forças ambientais para que nós possamos fazer a redução dos focos que estão, infelizmente, com grande incidência na região de Santarém, de Mojuí dos Campos, também no município de Uruará”, destacou o governador do Pará.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, coronel Jayme Benjó, explicou como as equipes estão atuando na região. “As ações do Governo se dão, neste momento, no fortalecimento da logística de combate ao incêndio florestal. Este fortalecimento se dá com o encaminhamento de mais oito viaturas especializadas. Também temos um quartel em Santarém, que é o quarto grupamento, com três viaturas de combate a incêndio. Além do Sistema de Segurança Pública, que está com duas aeronaves para poder fazer o enfrentamento, para minimizar e extinguir esse incêndio. Nós tínhamos 80 bombeiros atuando, vamos reforçar com mais 40, então são 120 bombeiros atuando no terreno, sempre de uma forma estratégica”, detalhou.