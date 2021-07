Governo do Estado se pronuncia em coletiva após tiroteio no bairro de Nazaré

O Governo do Estado se manifesta, por meio de uma coletiva de imprensa promovida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), sobre o tiroteio que terminou em mortes na manhã desta quinta-feira (29), no bairro de Nazaré, em Belém. A coletiva ocorre na Delegacia Geral e conta com a participação de Ualame Machado, titular da Segup e Jarbas Vasconcelos, titiular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Pelo menos 40 tiros foram trocados, entre policiais e cinco criminosos, na avenida Nazaré, com a travessa 14 de março. Após o caso que deixou pelo menos duas pessoas mortas, policiais que acompanhavam a ocorrência seguiram em perseguição a outros suspeitos em um carro e houve troca de tiros.

O condutor do veículo acabou colidindo com uma árvore. Os bandidos então invadiram um supermercado, na travessa 14 de março, quase na esquina com a avenida José Malcher. No local, uma mulher foi feita refém. Dois suspeitos foram presos.