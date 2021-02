Governador se manifesta sobre pichações de facção criminosa: 'Aqui não'

Após ao menos três casas serem pichadas e terem câmeras de segurança arrancadas por integrantes de uma facção criminosa no bairro do Tapanã, em Belém, nesta quarta-feira (10), o governador do Pará, Helder Barbalho, se manifestou nas redes sociais.

Ele publicou fotos das casas que foram vandalizadas com mensagens ameaçadoras repintadas. Além de um dos presos pela ação da Polícia Militar e Polícia Civil.