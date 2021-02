Pichação do Comando Vermelho: terror e seis detidos no Tapanã, em Belém

Moradores da rua Gerard Sampaio, no bairro do Tapanã, em Belém, acordaram nesta quarta-feira (10) com uma ameaça atribuída à facção criminosa Comando Vermelho. Pelo menos três casas do local foram pichadas e tiveram câmeras de segurança arrancadas por criminosos. O recado, escrito com letras em vermelho, foi claro: "A partir de hoje a casa que tiver câmera vai 'varar' na bala. O aviso foi dado".

Rapidamente, as imagens repercutiram nas redes sociais e deram origem a uma mega-operação, sob comando do major Lima Neto, do 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM), fosse realizada na comunidade desde as 10 horas até o final da tarde. Foram quatro homens e duas mulheres detidos, sob a afirmação policial de envolvimento no crime.

Pelo menos três casas da rua Gerard Sampaio tiveram as câmeras de segurança arrancadas e as paredes pichadas com a assinatura da facção criminosa (Reprodução Whatsapp)

Jeffeson de Oliveira Monteiro, de 26 anos; Yago Arielson Maia Pinheiro, de 20 anos; José Ivanir Guedes da Costa, 43 anos; Victor Bruno Lopes de Souza, de 20 anos e Rosemary Marques da Silva, de 34 anos foram apontados como supostos envolvidos no crime. Eles foram apresentados na Delegacia de Polícia do Tapanã para os procedimentos cabíveis. Entretanto, não há informações se os detidos continuaram presos ou foram liberados em seguida. Cristiane Duarte Moraes, de 36 anos, também foi detida, mas não foi informado detalhes sobre a detenção.

Responsável pela ação, o major Lima Neto explica que a operação teve início logo após as autoridades policiais terem conhecimento das pichações. "Desde então nós montamos a força-tarefa e começamos a diligência. Conseguimos fazer a captura de quatro envolvidos e dois que ainda estamos no encalço. Isso é reflexo do trabalho que vem sendo executado de forma participativa e brilhando no bairro do Tapanã. É uma retaliação e estamos dando uma resposta", detalha.

Segundo o major Lima Neto, não é possível afirmar, ainda, se os detidos têm envolvimento direto com o Comando Vermelho, mas afirma que eles tem participação. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo o major, não é possível afirmar, ainda, se os detidos têm envolvimento direto com o Comando Vermelho. "A gente não pode apontar que são de facção, mas eles têm participação. Tem testemunha ocular do fato que aponta eles como envolvidos. A mulher também está envolvida", enfatiza.

Os acusados foram ouvidos pelo delegado titular do Tapanã, Eduardo Lima, e pelo diretor de polícia metropolitana da Polícia Civil, delegado Daniel Castro. "Vamos trabalhar de forma ordenada, mas calma e serena para dar a resposta a todos", enfatizou Castro.

Famílias relatam violência desmedida

O medo e terror continuou ao longo do dia para as famílias que moravam no local. A aglomeração de populares em frente às casas denunciou que algo seguia fora do comum pela rua comumente pacata. A movimentação de várias viaturas da Polícia Militar pela área, com objetivo de identificar e deter envolvidos na ação criminosa, acabou gerando receio para alguns moradores do local.

A aglomeração de populares em frente às casas denunciou que algo seguia fora do comum pela rua comumente pacata. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Preocupado, o irmão de uma das pessoas detidas relatou ter ouvido gritos da familiar, enquanto policiais estavam na residência. "Pegaram ela e mais três e levaram lá pra cima pra espancar. Não deixaram a gente subir. Eu só vi quando ela desceu com um pano na mão. Acho que quebraram a mão dela", apontou. No local, uma televisão havia sido quebrada e vários objetos estavam jogados pelo chão. A suspeita teria tido uma passagem pela Polícia por tráfico de drogas, mas atualmente atuava como manicure, relatou a mãe.

Na Delegacia do Tapanã, durante toda a tarde, diversos familiares foram ao local para buscar notícias dos detidos. Uma familiar contou que um dos suspeitos havia saído para comprar cigarro, quando foi abordado pelos policiais militares e detido. Segundo ela, ele não tinha passagem pela polícia.

Já uma mãe ficou em desespero ao perceber que o filho, Thiago Miranda, de 22 anos, não havia sido apresentado no local até o momento em que a reportagem acompanhou a operação.

Apesar dos relatos, nenhum boletim de ocorrência sobre o suposto abuso policial foi registrado na Delegacia do Tapanã até a publicação desta matéria.