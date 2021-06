Dois são presos e um terceiro morre em operação que investiga cemitério clandestino em Ananindeua

Duas pessoas foram presas e um terceiro suspeito morreu em confronto com policiais durante a Operação Tanatos, deflagrada na madrugada desta quarta-feira (23) pela Polícia Civil. A ação policial investiga as mortes de quatro pessoas, entre elas o bombeiro militar Alan Tadeu Neco Vieira, de 26 anos. Os corpos foram encontrados em um cemitério clandestino no município de Ananindeua, na Grande Belém. A informação foi divulgada pelo governador Helder Barbalho, por meio do Twitter, nesta manhã.

Duas pessoas foram presas e um dos suspeitos morreu em troca de tiros com a polícia. A operação continua em andamento.#AquiNão — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 23, 2021

No último dia 11 de junho, uma área de desova de cadáveres foi encontrada numa área de mata atrás do conjunto habitacional Maguari-Açu, em Ananindeua. O cemitério clandestino foi descoberto durante as buscas pelo soldado do Corpo de Bombeiros do Pará (CBMPA) Alan Tadeu Vieira, de 26 anos, que mobilizou diversas autoridades policiais. No local, além do cadáver do militar, que estava sumido desde o dia 5 de junho, foi achado também o corpo de Rômulo Matheus Farias Xavier, de 23 anos, que havia sumido no dia 4 do mesmo mês. Um terceiro homem e uma mulher também foram achados no local, com os corpos em avançado estágio de decomposição.

Os desaparecimentos de Alan e Rômulo chamaram atenção da polícia pelo modo semelhante como tudo ocorreu. Alan estava na companhia de uma mulher, em um bar de Ananindeua, onde foi visto pela última vez. Já Rômulo também sumiu após sair na madrugada, no bairro de Águas Lindas, também em Ananindeua, supostamente para encontrar uma mulher que teria conhecido pela internet e com quem estava se relacionando. Ele não retornou para casa, e a motocicleta em que ele estava foi encontrada abandonada no bairro do Icuí-Guajará.