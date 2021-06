Polícia realiza buscas para encontrar bombeiro desaparecido

A Polícia Militar do Pará realiza buscas na tarde desta sexta-feira (11), na tentativa de encontrar o militar do Corpo de Bombeiros, Alan Tadeu Neco Vieira, de 26 anos. Ele está desaparecido desde o último sábado (5), quando foi visto pela última vez em um bar, em Ananindeua.

De acordo com o tenente Cunha, da PM, as equipes policiais receberam informação de que um corpo foi encontrado em uma área de mata, ao lado da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Ananindeua, onde os policiais estão neste momento atendendo a ocorrência.

O desaparecimento de Allan foi informado à família no domingo (6), após ele não se apresentar para trabalhar. A moto dele foi encontrada na Avenida Tavares Bastos, no bairro do Souza. Já o celular foi encontrado na Marambaia.

O bombeiro morava sozinho em Ananindeua. O serviço de inteligência dos bombeiros também está ajudando nas investigações.

A Polícia Civil informou que as buscas continuam e qualquer informação que ajude nas investigações pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.