Família procura por jovem desaparecido após sair para encontrar mulher

A família de Rômulo Matheus Farias Xavier, de 23 anos, procura pelo jovem que está desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira (4), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Segundo familiares, ele saiu para encontrar uma mulher com quem estava se relacionando pela internet e sumiu.

“Ninguém da família conhecia essa mulher, eles estavam se conhecendo, trocando mensagens, mas ninguém tinha acesso. Na quinta-feira do feriado, eles já tinham entrado por volta de umas onze horas da noite. Quando foi umas três horas da manhã, ele acordou a mãe dele, pedindo a chave da casa. Ela perguntou para onde ele iria, ele respondeu que ia buscar uma moça e já ia voltar. Ele foi tão na inocência que ainda chegou a levar a chave da casa, porque achava que não iria demorar”, contou a tia do jovem, que preferiu não se identificar.

Após sair, Rômulo não retornou mais para a casa da família. Ainda de acordo com informações repassadas pelos familiares, o celular dele não se encontra mais em área, e apenas a moto do jovem foi localizada no final da manhã de sexta-feira, 4, no Icuí.

“Desde então, nós estamos buscando por ele em vários lugares. Já fomos na delegacia registrar o Boletim de Ocorrência, já estivemos também em vários hospitais, no Renato Chaves, em algumas matas, mas até agora nada”, afirmou a tia do rapaz.

“Ele não era metido com nada de errado, ele era todo certinho. Apenas saiu para encontrar essa mulher que ele estava conhecendo e desapareceu. Queremos uma resposta da polícia e queremos também ter acesso às imagens das câmeras de segurança dos arredores de onde encontraram a moto dele, que estava em bom estado. Do mesmo jeito que ele saiu a moto estava, não tinha marcas de violência, nem nada”, completou a familiar.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com as Polícias Civil e Militar e aguarda um retorno.