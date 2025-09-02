Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

‘Gordinho’ é encontrado morto em via pública de São Geraldo do Araguaia

A vítima foi encontrada na manhã desta terça-feira (2) no distrito de Castelo dos Sonhos

O Liberal
fonte

‘Gordinho’ é encontrado morto em via pública de São Geraldo do Araguaia. (Foto: Portal Saga Nossa)

Um homem identificado somente como Hércules, mais conhecido como ‘Gordinho’, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (2) no distrito de Castelo dos Sonhos, em São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará. A vítima foi encontrada morta, caída na beira de uma estrada, na rua do Abatedouro, com uma lesão na região do peito.

A Polícia Militar foi acionada pelos moradores, por volta das 10 horas, que informaram sobre um homicídio. A guarnição foi ao local verificar o caso e encontrou o corpo jogado na via. Na rua não havia nenhum veículo ou objeto que pudesse indicar as circunstâncias do crime. Segundo os agentes, a área era pouco movimentada, pois faz parte de um loteamento novo na cidade.

Os agentes notaram um ferimento na região do peito da vítima, que estava com uma mancha de sangue. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a viatura da PM no local e o corpo na estrada de terra. Segundo O Portal Correio de Carajás, a PM informou que não havia testemunhas que pudessem fornecer detalhes sobre a dinâmica do crime ou sobre possíveis suspeitos.

A área foi isolada pela guarnição até a chegada da Polícia Civil, que iniciou as apurações sobre o crime. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para realização da perícia no local e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde seriam realizados os exames de necropsia.

homicidio em são geraldo do araguaia
Polícia
