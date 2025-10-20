Motorista por aplicativo morre após colisão com caminhonete em Parauapebas

Natanael Santos Ferreira, de 47 anos, morreu em um acidente de trânsito no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de domingo (19), no bairro Vila Rica, após o carro que a vítima conduzia ser atingido por uma caminhonete. Natanael não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma passageira que estava no automóvel com ele ficou ferida e precisou ser encaminhada para um hospital.

Segundo as informações iniciais da polícia, repassadas por testemunhas, Natanael trafegava pela Rua Caiena. De acordo com o portal Correio de Carajás, ao chegar no cruzamento com a Rua Amã, o veículo da vítima foi atingido pela caminhonete. Ainda segundo os relatos preliminares, o condutor da caminhonete supostamente não teria respeitado a sinalização e avançado a preferencial.

Com a força do impacto, o carro de Natanael teria sido arrastado por alguns metros. Imagens do local do acidente mostram ambos os veículos com grandes avarias na lataria. Natanael não resistiu à gravidade das lesões e morreu no local, antes da chegada da ambulância socorrista. A passageira que ele transportava no momento da colisão foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado até o momento.

O motorista da camionete foi detido pela Polícia Militar no local do acidente. Ele foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.