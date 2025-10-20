Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motorista por aplicativo morre após colisão com caminhonete em Parauapebas

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (19), no bairro Vila Rica

O Liberal
fonte

Motorista por aplicativo morre após colisão com caminhonete em Parauapebas. (Foto: Correio de Carajás)

Natanael Santos Ferreira, de 47 anos, morreu em um acidente de trânsito no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de domingo (19), no bairro Vila Rica, após o carro que a vítima conduzia ser atingido por uma caminhonete. Natanael não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma passageira que estava no automóvel com ele ficou ferida e precisou ser encaminhada para um hospital.

Segundo as informações iniciais da polícia, repassadas por testemunhas, Natanael trafegava pela Rua Caiena. De acordo com o portal Correio de Carajás, ao chegar no cruzamento com a Rua Amã, o veículo da vítima foi atingido pela caminhonete. Ainda segundo os relatos preliminares, o condutor da caminhonete supostamente não teria respeitado a sinalização e avançado a preferencial.

Com a força do impacto, o carro de Natanael teria sido arrastado por alguns metros. Imagens do local do acidente mostram ambos os veículos com grandes avarias na lataria. Natanael não resistiu à gravidade das lesões e morreu no local, antes da chegada da ambulância socorrista. A passageira que ele transportava no momento da colisão foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado até o momento.

O motorista da camionete foi detido pela Polícia Militar no local do acidente. Ele foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente de trânsito
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Motorista por aplicativo morre após colisão com caminhonete em Parauapebas

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (19), no bairro Vila Rica

20.10.25 8h55

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas pelo companheiro dentro de kitnet em Xinguara

O crime ocorreu por volta das 18h45, em uma vila de kitnets localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Bela Vista

19.10.25 22h57

POLÍCIA

Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão em Santarém

O caso ocorreu na noite deste domingo (19/10). O Samu foi acionado e realizou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao PSM

19.10.25 21h07

POLÍCIA

Briga entre irmãos termina em morte no nordeste do Pará

A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (19/10), na Vila Baixa da Égua, zona rural de Nova Esperança do Piriá

19.10.25 20h07

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas pelo companheiro dentro de kitnet em Xinguara

O crime ocorreu por volta das 18h45, em uma vila de kitnets localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Bela Vista

19.10.25 22h57

ACIDENTE

Motorista por aplicativo morre após colisão com caminhonete em Parauapebas

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (19), no bairro Vila Rica

20.10.25 8h55

POLÍCIA

Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão em Santarém

O caso ocorreu na noite deste domingo (19/10). O Samu foi acionado e realizou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao PSM

19.10.25 21h07

POLÍCIA

Esposa de radialista assassinado a tiros morre em acidente de moto em Abaetetuba

De acordo com relatos de moradores, ela conduzia uma motocicleta sozinha quando caiu e bateu a cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

11.10.25 15h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda