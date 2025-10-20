Motorista por aplicativo morre após colisão com caminhonete em Parauapebas
O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (19), no bairro Vila Rica
Natanael Santos Ferreira, de 47 anos, morreu em um acidente de trânsito no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de domingo (19), no bairro Vila Rica, após o carro que a vítima conduzia ser atingido por uma caminhonete. Natanael não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma passageira que estava no automóvel com ele ficou ferida e precisou ser encaminhada para um hospital.
Segundo as informações iniciais da polícia, repassadas por testemunhas, Natanael trafegava pela Rua Caiena. De acordo com o portal Correio de Carajás, ao chegar no cruzamento com a Rua Amã, o veículo da vítima foi atingido pela caminhonete. Ainda segundo os relatos preliminares, o condutor da caminhonete supostamente não teria respeitado a sinalização e avançado a preferencial.
Com a força do impacto, o carro de Natanael teria sido arrastado por alguns metros. Imagens do local do acidente mostram ambos os veículos com grandes avarias na lataria. Natanael não resistiu à gravidade das lesões e morreu no local, antes da chegada da ambulância socorrista. A passageira que ele transportava no momento da colisão foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado até o momento.
O motorista da camionete foi detido pela Polícia Militar no local do acidente. Ele foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.
