O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PRF apreende carga de munição ilegal durante fiscalização na BR-230, em Pacajá

No interior de um micro-ônibus, os agentes localizaram 1.420 cartuchos íntegros, 5.000 espoletas de munição da marca CBC e 60 estojos metálicos vazios de calibre 32

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais rodoviários federais próximos a carga de munição confiscada. (Foto: Divulgação | Ascom PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga ilegal de munição na tarde do último sábado (18/10), durante fiscalização na BR-230, no município de Pacajá, sudoeste do Pará. A ocorrência iniciou depois que os agentes abordaram um micro-ônibus. 

De acordo com a PRF,  o condutor informou estar transportando mercadorias. Ao realizar a verificação dos produtos, os policiais encontraram duas caixas desacompanhadas de documentação fiscal.

iante da ausência de notas que comprovassem a regularidade do transporte, as caixas foram abertas para averiguação. No interior, foram localizados 1.420 cartuchos íntegros, 5.000 espoletas de munição da marca CBC e 60 estojos metálicos vazios de calibre 32.

De acordo com a lei n°10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que exige autorização legal para o transporte e posse de munição e insumos, diante da ausência de comprovação de origem ou autorização para o transporte, a carga foi devidamente apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município de Pacajá, para procedimentos cabíveis.

 

Polícia
.
