Dupla invade casa e mata mulher a tiros em Santa Maria do Pará

O crime ocorreu na tarde de domingo (19), quando a vítima e o companheiro estavam no imóvel

O Liberal
fonte

Dupla invade casa e mata mulher a tiros em Santa Maria do Pará. (Foto: Redes Sociais)

Uma jovem de 18 anos, identificada como Sabrina Pinheiro Nunes, foi assassinada a tiros após ter a casa invadida por dois homens em Santa Maria do Pará, no nordeste paraense. O crime ocorreu na tarde de domingo (19), na Vila de Taciateua, localizada às margens da BR-316. O companheiro da vítima conseguiu fugir do imóvel e correu para uma área de mata.

Segundo as informações iniciais, agentes do 42° Batalhão de Polícia Militar foram acionados por moradores por volta de 15h30 para verificar um homicídio. No local, a equipe se deparou com o corpo da vítima, que apresentava perfurações de tiros. Os relatos de testemunhas da área indicam que dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e invadiram a residência em que a mulher e o companheiro estavam. No momento do crime, o marido de Sabrina teria conseguido correr e não foi ferido. No entanto, a mulher foi alvejada e morta. Após os disparos, os executores fugiram.

Ninguém no local repassou mais informações sobre as características dos assassinos ou da moto em que estavam. Na identidade de Sabrina consta que ela é natural da cidade de Bonito, também no nordeste do estado. A Polícia Científica esteve na casa para periciar o local e realizar a remoção do corpo. As informações preliminares dos moradores apontam que o assassinato supostamente pode estar ligado ao tráfico de drogas. No entanto, somente as investigações da Polícia Civil irão esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação para a morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

mulher é morta a tiros

homicídio em santa maria do pará
Polícia
