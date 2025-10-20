Ex-candidato a vereador, 'Branco' é morto a tiros no Acará
A suspeita da perícia é de que a arma utilizada no crime tenha sido caseira
Enilson Trindade Lima, de 44 anos, conhecido pelo apelido de “Branco”, ex-candidato a vereador (PP), foi morto a tiros na madrugada desta segunda (20), no ramal da Piçarreira, no município de Acará, nordeste do Pará. Por enquanto, as circunstâncias do crime não foram esclarecidas.
Conforme o portal Moju News, a Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada por meio de uma ligação informando sobre um corpo encontrado às margens da estrada. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a veracidade da denúncia.
A Polícia Científica esteve no local para remover o corpo. Durante a perícia, foram identificadas três perfurações no peito — uma maior e duas menores.
Para o Moju News, o perito criminal João Elias disse que as lesões, provavelmente, foram causadas por uma arma caseira. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba, onde passará por exames complementares.
No momento, nenhum suspeito foi preso por envolvimento na morte de “Branco”. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.
