Polícia

Polícia

PC prende suspeito de roubar estabelecimento comercial em Igarapé-Açu

O crime ocorreu horas antes do mesmo dia, no bairro São Cristóvão

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial civil com o suspeito detido. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Maurício Conceição da Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na noite de sábado (18/10), suspeito de roubar um estabelecimento comercial em Igarapé-Açu, região nordeste do Pará. O crime ocorreu horas antes do mesmo dia, no bairro São Cristóvão.

Segundo a PC, dois homens, um deles com uma arma de fogo em mão, se passaram por clientes, anunciaram o assalto e levaram pertences da proprietária da loja. Após o crime, a dupla fugiu.

A Polícia Civil, assim que tomou conhecimento do ocorrido, iniciou as investigações. De acordo com as autoridades, as apurações levaram até Maurício e o apontaram como um dos autores do roubo.

Por volta das 22h, os agentes conseguiram localizá-lo e o detiveram. A moto utilizada pelos suspeitos também foi localizada e apreendida pelos policiais civis. O suspeito, que foi conduzido até a delegacia de Igarapé-Açu, segue à disposição da Justiça. A investigação continua para identificar os outros envolvidos e recuperar os bens subtraídos.

Polícia
