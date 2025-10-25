Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Golpe na área: motocicleta é roubada após um falso 'test drive' em loja de Ananindeua

Imagens de vigilância mostram o momento em que tudo aconteceu

O Liberal
fonte

Golpista leva motocicleta após falso test drive (Reprodução)

Uma loja de motos localizada no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém, teve um dos veículos roubados por um golpista fingindo fazer um test drive. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram todo o ocorrido e nelas é possível ver o momento em que o golpista sai dirigindo.

A prática de testar as motos antes de finalizar uma compra não é incomum no estabelecimento. E, segundo relatos, o vendedor já mantinha alguma comunicação com o golpista, que retornou ao estabelecimento sob a justificativa de fechar a compra da moto em questão. O vendedor teria autorizado o teste considerando a situação. 

O falso comprador não retornou com o veículo e o caso teria sido comunicado a Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA). A reportagem de O Liberal procurou a PC para mais informações a respeito de alguma investigação em torno da situação, mas até o momento não obteve retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
.
