Golpe em agências bancárias: confira dicas de como se proteger para não ser uma vítima

Após um golpe contra uma idosa em uma agência bancária localizada no bairro de Nazaré, em Belém, no dia 13 de maio deste ano, a Polícia Civil destaca orientações sobre os cuidados necessários para evitar cair nesse tipo de crime. Segundo a PC, pessoas mais vulneráveis estão na mira dos criminosos, como é o caso dos idosos, e são as vítimas mais frequentes. O caso foi divulgado pela polícia neste domingo (9).

Entre as orientações da polícia: desconfiar e não aceitar ofertas de ajuda de estranhos em caixas eletrônicos; encerrar a sessão após qualquer operação no terminal; procurar auxílio apenas de funcionários identificados da agência bancária; e, em caso de qualquer dúvida ou comportamento suspeito, informar imediatamente a segurança da agência ou a polícia. A recomendação da PC é entrar em contato com a Polícia Civil para registrar a ocorrência e auxiliar nas investigações em caso de crimes.

O caso

De acordo com informações da PC, relatos iniciais apontaram que indivíduos estavam presentes na agência bancária quando um deles abordou uma idosa, oferecendo ajuda para utilizar o caixa eletrônico. A vítima, confiando na oferta, seguiu as instruções e colocou a biometria quando solicitado. Em um determinado momento, o golpista alegou que o caixa eletrônico não estava funcionando corretamente e orientou a vítima a se dirigir a outro terminal, sem encerrar a sessão no primeiro caixa.

Enquanto a idosa se deslocava, outro segundo criminoso aproveitou a sessão aberta no caixa eletrônico inicial e realizou um saque de aproximadamente R$ 2 mil. A vítima só percebeu que havia sido enganada ao tentar realizar um PIX, sendo impedida devido ao limite diário de transações. Na busca por auxílio da gerente da agência, foi constatada a realização de um empréstimo seguido do saque de R$ 2 mil.

“A Polícia Civil continua investigando o caso e busca identificar os responsáveis pelo golpe. A população é incentivada a estar vigilante e a relatar qualquer atividade suspeita às autoridades competentes. A colaboração de todos é essencial para prevenir fraudes e proteger, especialmente, os mais vulneráveis”, afirma a delegada Maria Letícia, da Seccional da Pedreira.