Golpe do FGTS: quadrilha é investigada por desviar dinheiro de craques do futebol

Uma quadrilha especializada em uma fraude para desviar dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de jogadores de futebol brasileiros e internacionais está sendo investigada pela Polícia Federal. A investigação revelou um esquema milionário que contava com a participação de empresários do ramo esportivo, ex-atletas e até mesmo advogados, desde 2014.

O golpe atingiu diversos jogadores renomados, como Ramires, Maikon Leite, Elano, João Rojas e Christian Cueva. Entre os casos mais recentes está o do ex-Corinthians, Paolo Guerrero.

Guerrero teve R$ 2,3 milhões transferidos de sua conta do FGTS para uma conta fraudulenta aberta em seu nome em um banco privado em São Paulo. O dinheiro foi desviado para cinco pessoas, incluindo Gustavo Gonçalves de Barros, sócio de uma empresa de marketing esportivo e um dos envolvidos no esquema, que recebeu R$ 402.700.

Como funcionava o golpe do FGTS

A quadrilha iniciava o esquema buscando atletas que haviam sido recentemente desligados de seus clubes. Através de assinaturas e documentos falsificados, os golpistas obtinham acesso à conta do FGTS do jogador na Caixa Econômica Federal. Na sequência, abriam uma conta em outro banco e transferiam o dinheiro desviado para contas de laranjas.

Um especialista entrevistado pelo programa Fantástico, da TV Globo, destacou que, no caso de Paolo Guerreiro, as fotos do jogador não foram comparadas com a biometria oficial no momento da abertura da conta fraudulenta. A Polícia Federal investiga a possível participação de uma funcionária do banco no esquema.

A Caixa Econômica Federal afirmou estar colaborando ativamente com a PF na investigação do caso, que corre em sigilo.

