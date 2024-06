Gerente de fazenda é morto a tiros em propriedade no sudeste do Pará

Um homem identificado Raimundo Custodio da Silva Sales, conhecido pelo apelido de "Dunga", foi assassinado a tiros na terça-feira (18), na Vila Santa Fé, na Estrada do Rio Preto, na zona rural de Marabá, sudeste do Pará. A vítima era gerente da fazenda onde o crime aconteceu. Até o momento, não se sabe a motivação e a dinâmica por trás do homicídio de Dunga. No entanto, a Polícia Civil está investigando o caso.

VEJA MAIS

Segundo o portal Correio de Carajás, a Delegacia de Homicídios, da PC, foi acionada para atender a ocorrência. O autor dos disparos que mataram a vítima ainda não foi identificado. Nenhuma pessoa foi presa até o momento por suspeita de envolvimento no caso.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. Em nota, a instituição informou que "equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Raimundo Custodio da Silva Sales. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações".

Com informações do Correio de Carajás