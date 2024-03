Gato-maracajá é atropelado por carro de passeio na PA-150

Um gato-maracajá, animal semelhante à onça-pintada, foi encontrado com sinais de atropelamento na rodovia PA-150 em Tailândia, nordeste do Pará, na manhã desta quinta-feira (07). Segundo moradores da área, responsáveis pelo achado, o animal teria sido atropelado por um carro de passeio. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

O animal, que foi encontrado próximo à parada de ônibus do município, foi removido pela Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) e pelas autoridades locais, como divulgou o portal Tailândia.

VEJA MAIS

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no local para prestar apoio ao motorista e ao veículo, que ficou danificado após o acidente.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.