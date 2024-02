Paolla Oliveira fala sobre o desafio de sambar com fantasia de onça: 'Como é que eu corri?'

Paolla Oliveira, a Rainha de bateria da Grande Rio, protagonizou um dos momentos mais marcantes dos desfiles das escolas de samba neste ano, com a sua fantasia de onça. O público ficou eufórico ao ver a musa sambando na Sapucaí com uma espécie de “capacete” de onça, que acoplava à cabeça da atriz durante sua apresentação.

VEJA MAIS:

Em entrevista à Quem O Globo, Paolla falou sobre sua apresentação deste ano e confirmou que continuará à frente da Grande Rio em 2025. Vale ressaltar que no ano que vem, a agremiação terá o Pará como tema de seu samba-enredo.

“Foi mais do que eu queria! Todo ano a gente vem com um monte de expectativa e é sempre lindo. E este ano parece que aconteceu uma magia diferente. A bateria estava posicionada numa parte do desfile que representava transformação, então eu acho que estava no tema. E aí foi toda essa comoção, eu fiquei muito feliz”, disse a atriz.

Sobre a utilização da fantasia de onça, a Rainha de Bateria disse que foi um desafio sambar com todo aquele aparato. “Era superconfortável! A cabeça era um pouco pesada, com o mecanismo e toda cravejada em cristais. O mais difícil é porque eu não ouvia direito e eu não enxergo quando ela abaixa. Era no escuro. Hoje eu vi os vídeos e eu estava correndo. Como é que eu corri? Eu não sei. Como eu dei conta? Tem coisa que só acontece ali. Já me confirmaram como rainha ano que vem, nem me perguntaram. E se eles quiserem, a gente volta!”.

Durante sua visita ao Camarote Quem O Globo, Paolla conversou com Deborah Secco. As duas foram vistas trocando elogios e dando gargalhadas durante um bate-papo descontraído.