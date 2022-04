Gato com suspeita de envenenamento é encontrado morto dentro de condomínio de luxo, em Belém

​A Polícia Civil do Pará vai investigar a morte de um gato, chamado "Tapioca", que teria sido envenenado, na manhã desta sexta-feira (8), dentro de um condomínio de luxo, na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, em Belém. Se comprovado o envenenamento do animal, o responsável pelo ato poderá responder pelo crime de maus-tratos com o agravante de óbito, conforme prevê o parágrafo 2 do Art. 32 da Lei de Crimes Ambientais. A pena é de cinco anos de reclusão.

"Estivemos no local e, inicialmente, solicitei as imagens do circuito interno de segurança e iniciei os depoimentos", informou a delegada Adriana Magno, da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), à reportagem de OLiberal.com.

A reportagem também conversou com a irmã da tutora do animal, que se encontra bastante abalada. Ela contou que o caso ocorreu por volta das 8h desta sexta. A tutora ainda estava dormindo quando o felino teria saído da casa para passear na área externa.

"O Tapioca não era um gato de sair. Mas justamente hoje ele saiu, porque gato é um animal que nem toda vez a gente consegue controlar. Ele comeu o veneno e passou mal. Então, ele voltou e morreu na porta d​a​ casa. Quando a minha irmã acord​​ou, ela viu o gatinho com fezes e vômito", declarou a jovem, que prefere não ser identificada.

Suspeitas

A tutora do animal suspeita que uma vizinha seria a responsável pelo suposto envenenamento de "Tapioca", uma vez que a mulher já teria implicado, por duas vezes, com outro animal da mesma residência. A suspeita não foi confirmada pela Polícia Civil, pois somente as investigações poderão apontar para a mulher ou não.

Por meio das redes sociais, a administração do condomínio Green Ville I se posicionou sobre o caso. Disse que repudia qualquer ato de violência aos animais e presta condolências aos moradores que sofreram a perda. O comunicado diz, ainda, que as imagens das câmeras de segurança do local foram disponibilizadas. Nelas o animal aparece andando pela rua, mas não fica claro o que lhe aconteceu, segundo o condomínio.