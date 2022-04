Homem mata cachorro a chutes e pauladas em Itaituba

Um homem, identificado apenas como “Paulo”, foi flagrado matando um cachorro com vários chutes e pauladas na cabeça do animal, na comunidade de São Benedito, estrada de Barreiras, área rural de Itaituba, no sudoeste do Pará.

O caso ocorreu na última terça-feira (29), mas a denúncia só foi realizada nesta segunda-feira (4). Vizinhos de “Paulo” disseram que o autor do crime teria matado o cachorro depois de ter encontrado o animal acasalando com uma cadela, pela qual ele também seria responsável.

A reportagem de OLiberal.com entrou em contato com a Polícia Civil para saber quais providências estão sendo tomadas em relação ao homem e aguarda retorno.