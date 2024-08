garupa morre após colisão entre carro e moto em barcarena

Creuza Ferreira Sales morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (4/8) entre um carro e uma motocicleta, na rodovia Moura Carvalho, que fica em Barcarena, no nordeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima, que não teve a idade revelada, era passageira da moto. A condutora do veículo sobreviveu ao sinistro. Até o momento, a dinâmica da batida não foi revelada e ainda está sendo investigada pelas autoridades.

Uma guarnição do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) foi acionada ao caso e se dirigiu até o local do acidente. Os militares, ao chegarem na Moura Carvalho, verificaram que um Volkswagen Gol prata tinha batido em uma motocicleta Honda Biz.

Marcelina Carol, que conduzia a moto, ficou ferida após o impacto entre os veículos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a socorreu para o Hospital Wandick Gutierrez. Creuza, a garupeira, morreu ainda no local do sinistro. O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica. O estado de saúde de Marcelina é desconhecido.

O motorista do carro envolvido na colisão foi conduzido pela PM até a delegacia de Barcarena, onde foi ouvido pela Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.