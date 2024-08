Trânsito de veículos na BR - 316 é moderado no primeiro fim de semana de agosto pós férias

As pessoas que decidiram estender as férias nas praias e balneários paraenses até o primeiro fim de semana de agosto, já que as aulas em algumas escolas retornam somente na segunda-feira, e voltaram para a capital paraense na noite deste domingo (04/8), encontraram um trânsito moderado na rodovia BR-316 no sentido Ananindeua-Belém. Por volta das 18h45, a Redação Integrada do Grupo Liberal observou um pequeno congestionamento no início da via, mas com a abertura da pista, o fluxo dos veículos melhorou.

Segundo o Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA), o fluxo de maior concentração de veículos na rodovia foi registrado a partir do KM 15 ao KM 09, no sentido Marituba-Belém. “Equipes de fiscalização atuam no perímetro para dar fluidez ao trânsito”, informou o órgão por volta das 18h54.

Em comparação com o último final de semana de julho, o trânsito estava mais tranquilo e os condutores puderam voltar para suas casas sem enfrentar longos períodos parados na via.

O Detran-PA informou que também não foi registrado nenhum acidente no primeiro final de semana do mês de agosto.