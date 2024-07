Motociclista morre após ser arremessado em colisão violenta com carro

Um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de domingo (28) na Avenida do CPA, em Cuiabá, no Mato Grosso, resultou na morte de um homem, identificado como Josivaldo Chagas de Lima, de 21 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta e um Fiat Mobi. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do impacto.

Conforme as filmagens, o condutor do Fiat Mobi sinalizou a intenção de mudar de faixa para entrar em uma loja. Entretanto, uma motocicleta, conduzida por Josivaldo e um adolescente de 15 anos, trafegava pela mesma faixa em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo.

A colisão foi violenta, arremessando ambos os ocupantes da motocicleta ao asfalto. Josivaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) com lesões corporais.

O condutor do Fiat Mobi, que realizou o teste do bafômetro com resultado negativo, permaneceu no local para prestar esclarecimentos. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para realizar os trabalhos de praxe. O corpo de Josivaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)