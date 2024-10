Garupa de bicicleta morre ao ser atingido por caminhão na Av. Independência, em Ananindeua

Manoel Domingos Beckman de Souza, que estava na garupa de uma bicicleta, morreu ao ser atingido por um caminhão, na manhã desta segunda-feira (28/10), na Avenida Independência, esquina com a estrada do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Conforme as informações da Polícia Militar, o acidente teria ocorrido quando o condutor da bicicleta fez uma manobra para desviar de uma pessoa que caminhava pela ciclo faixa. O garupa caiu do veículo e teve uma lesão na cabeça.

Segundo a PM, o acidente aconteceu por volta de 9h45. Um familiar da vítima foi acionado pelas autoridades policiais e esteve no local para reconhecer o corpo. Ele informou que Manoel tinha entre 58 e 59 anos. Tanto o condutor do caminhão, que transportava botijões de gás de cozinha, quanto o homem que guiava a bicicleta, que era amigo de Manoel Domingos, foram levados para prestar esclarecimentos na seccional da Cidade Nova. O familiar da vítima não quis se identificar, mas contou o que testemunhas relataram.

“Quem me avisou foi o amigo dele (Manoel Domingos). Eles estavam indo para o trabalho. Seguiam aqui pela ciclofaixa, na Independência. Tinha uma mulher no caminho, ela tava vendendo chopp. Eles desviaram dela e entraram só um pouquinho pra pista. Nessa hora, o caminhão dobrou da Estrada do Icuí para direção deles e bateu no guidão da bicicleta. Disseram que foi muito rápido. Ele bateu a cabeça e morreu na hora”, disse.

Segundo a PM, o acidente foi registrado pelas câmeras do Centro Integrado de Operações (Ciop) e serão encaminhadas para embasarem as investigações sobre o caso. A Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia no corpo da vítima. Após as análises será possível identificar se a morte foi provocada pelo baque no chão ou quando Manoel foi atingido pela lateral do caminhão.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.