Garota de programa admite ter assassinado taxista após calote na Sacramenta

​Um taxista de 60 anos, identificado como Daniel de Souza Lima, foi assassinado com 21 facadas na madrugada deste domingo (9), dentro de um motel localizado no bairro da Sacramenta, em Belém. A suspeita é uma profissional do sexo, identificada apenas como Gleici, que confessou o crime, em vídeo publicado nas redes sociais. Outra gravação mostra o momento em que a mulher desfere os golpes no taxista.

Gleici, que é uma mulher transsexual, relata que o taxista queria pagar apenas R$ 10, após ambos terem combin​​ado que o serviço custaria R$ 50. Gleici também acusa a vítima de tentativa de agressão.

“Eu matei ele, porque ele veio querer me agredir. Ele queria me dar dez reais e eu não ia aceitar. Foi por causa do dinheiro. Ele mereceu”, diz Gleici em vídeo, logo antes de afirmar que não se arrepende do crime.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver. Os peritos constataram que a vítima foi assassinada com 21 facadas, sendo a maioria na região do peito.

De acordo com policiais militares do 1º Batalhão, responsável pela prisão, as guarnições foram acionadas através do Centro Integrado de Operações (Ciop). No motel, os agentes encontraram a vítima jogada ao chão e a suspeita ainda com a faca na mão. Gleici foi conduzida para a Seccional da Sacramenta.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “uma pessoa foi presa em flagrante e autuada pelo crime de homicídio qualificado. Após ser ouvida na Seccional da Sacramenta, foi encaminhada ao sistema penal e ficará à disposição da justiça. A Polícia Científica foi acionada e perícias foram requisitadas para elucidar o caso”.