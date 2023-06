Homem ateia fogo no cabelo de garota de programa no RJ

Um homem, que estava no banco de carona de um carro, ateou fogo no cabelo de uma jovem de 18 anos, por volta das 23h de sábado (10), na Avenida Brasil, na altura de Bangu, na Zona Oeste do Rio. A vítima, identificada como Beatriz Sttefany Vilella Vicente, disse que estaria fazendo ponto como garota de programa no trecho quando suas tranças foram queimadas e precisou retirá-las. Por sorte, Beatriz não teve a pele atingida pelo fogo e não precisou ir ao hospital. Os ocupantes do veículo, que filmaram o momento que cometeram o crime, não foram identificados até a última atualização desta matéria. As informações são do jornal Extra.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o automóvel diminuindo a velocidade quando duas garotas de programa se aproximam. Rapidamente, o homem no banco do carona puxa um recipiente aerossol e cria o fogo em direção da vítima.

Depois disso, os suspeitos fugiram do caso e Beatriz voltou para casa, em Santa Cruz. Ao jornal Extra, ela conversou com a equipe e disse que pretende ir a uma delegacia ainda nesta segunda-feira (12), para registrar o caso. Ainda segundo ela, os dois homens flagrados na filmagem eram desconhecidos.

“Primeiro, esses homens passaram e mexeram com a gente, falando um monte de coisa. Chamam a gente de viado, de homem, (com) preconceito. A gente respondeu, foi quando eles saíram "voados". Na segunda vez que passaram por nós, só estávamos eu e minha amiga. Quando olhei, eles já pegaram o isqueiro e o desodorante para tacar em mim”, disse Beatriz, que é uma mulher transexual.

“Começou a pegar (fogo) no meu cabelo, mas comecei a bater nele, que é de biofibra, para abafar. Depois, tive que tirar o cabelo todo. Ninguém sabe o que a gente passa. Às vezes, dá um pouco de medo porque sempre tem uns palhaços, até homem armado aparece.