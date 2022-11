Garota de 15 anos é assassinada a tiros no sul do Pará; adolescente foi apreendido

​Uma adolescente de apenas 15 anos foi encontrada morta nas proximidades da estrada da Sariema, que dá acesso ao município de Santa Maria das Barreiras, região sul do Pará. Não há confirmação oficial sobre a data do assassinato. No entanto, as​​ primeiras informações sobre o ocorrido começaram a circular nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (28). A jovem foi encontrada com perfurações de arma de fogo pelo corpo. O caso está sendo investigado sob sigilo pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Redenção. Em nota sobre o ocorrido, a PC informou que "um adolescente foi apreendido suspeito do crime”.

Familiares e amigos da jovem usaram as redes sociais para se manifestar sobre a morte da adolescente. Segundo eles, o suspeito seria namorado da vítima e teria cometido o crime por ciúmes dela. “Muito triste esse acontecimento”, escreveu uma pessoa. “Meus sentimentos aos familiares e amigos”, lamentou outro morador. “Muito triste para a mãe receber uma notícia dessas. Tão jovem”, desabafou outra pessoa.

A reportagem de O Liberal apura mais informações sobre o caso para atualizar este texto.