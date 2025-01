Garimpeiros soterrados no Pará: veja como suprimentos chegam até os trabalhadores presos em mina

Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar somam esforços com a comunidade local para resgatar três garimpeiros soterrados em uma mina de cobre ilegal no município de Canaã dos Carajás, sudeste paraense. O acidente aconteceu na vila Jerusalém, por volta das 2h da madrugada de sexta-feira (24), onde foi instalada uma tubulação improvisada por onde são enviados suprimentos aos trabalhadores. O mecanismo também serve para que seja possível manter contato com os três.

Através de um tubo metálico instalado no local onde os trabalhadores estão presos foi possível estabelecer alguma comunicação com os três. Enquanto aguardam o resgate, o sistema improvisado também ajuda no transporte de insumos básicos, como água e alimentos para dentro da mina. Com informações do portal Jornal in Foco.

VEJA MAIS

A ideia tem auxiliado a manter os trabalhadores abastecidos e estáveis até serem retirados da mina. E, parte dos mantimentos fornecidos para os garimpeiros foi reunida por moradores das proximidades, que apoiam a operação e fazem vigílias no local.