Funpapa apura confusão em abrigo para indígenas venezuelanos

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa) está apurando o episódio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (20), no espaço de acolhimento institucional do Tapanã, onde estão abrigados indígenas venezuelanos da etnia Waraó, em Belém. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra indígenas sendo socorridos após ação da Polícia Militar.

Na postagem, feita em um grupo do Facebook, o autor descreve que os indígenas estavam celebrando um festival de cultura, quando ,por volta das 3h da manhã, uma guarnição da Polícia Militar teria invadido o local "com truculência, utilizando gás lacrimogêneo, spray de pimenta e agredindo os indígenas". Nas imagens, é possível ver um homem indígena deitado no chão pedindo por ajuda. Em outro trecho do vídeo, outro homem aparece sentado no chão sendo amparado por uma mulher enquanto policiais dispersam as pessoas do local.

Em nota, a Funpapa informou que não havia nenhum tipo de festejo cultural ocorrendo naquele momento e que diversos desentendimentos acalorados entre os próprios núcleos familiares foram registrados, motivo pelo qual alguns protocolos de mediação de conflitos foram utilizados.

"A Funpapa destaca que repudia toda forma de violência contra quem quer que seja e que preza pela garantia da dignidade da pessoa humana em qualquer situação", afirma a nota.

A Polícia Militar do Pará foi demandada pela redação integrada de O Liberal, mas não respondeu à solicitação até o fechamento da matéria.