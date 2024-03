Funeral de professor morto em Marabá é marcado por homenagens de familiares, amigos e alunos

Vários familiares, amigos e alunos prestaram as últimas homenagens ao professor de matemática Kaique José Dias Oliveira, de 24 anos, que foi morto a tiros na rodoviária de Parauapebas, na madrugada de terça-feira (27). O corpo do jovem educador foi encaminhado para a cidade de Marabá, também no sudeste do Pará, onde ocorreu o enterro, nesta quarta-feira (28).

Quando o corpo de Kaique chegou ao local onde foi realizado o funeral, diversas pessoas já o aguardavam. O caixão foi muito aplaudido e todos relataram a enorme falta que o professor irá fazer nas duas instituições de ensino onde atuava. Segundo os mais próximos de Kaique, ele era dedicado e querido pelos estudantes, que o viam como um amigo.

Pelas redes sociais, vários amigos e estudantes que conviviam com Kaique lamentaram a morte do professor. As pessoas informaram que a rotina do professor de matemática se dividia entre Marabá e Santarém. Ele ministrava aulas pela manhã e tarde, às terças-feiras, em Santarém e, todas as vezes, retornava ainda durante a noite para Marabá. Em uma dessas viagens para lecionar, ele acabou sendo vítima de um homicídio.

Sobre o crime

Kaique José Dias Oliveira, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada de terça-feira (27) ao desembarcar no Terminal Rodoviário do município de Parauapebas. A vítima estava próxima a um caixa eletrônico quando um homem se aproximou e efetuou vários disparos contra ele. Kaique morreu ainda no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídio de Parauapebas trabalham para identificar e localizar o envolvido no homicídio.