Fugitivos do presídio de Mossoró: 6 suspeitos de apoiar fuga são soltos pela Justiça

Os suspeitos de ajudarem os fugitivos do presídio de Mossoró a se esconderem nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará foram liberados pela justiça na quarta-feira (10). Ao menos seis pessoas investigadas por atuarem na rede de apoio a Rogério Mendonça e Deibson Cabral, durante os 50 dias que ocorreram as buscas, foram liberadas após uma decisão da Justiça Federal.

De acordo com a 8ª Vara da Justiça Federal em Mossoró, o juiz revogou a prisão preventiva de quatro pessoas presas ao longo das investigações e ainda expediu contramandados (suspensão do mandado anterior) para outras duas que estavam foragidas.

A informação sobre a liberação foi confirmada pelos advogados de três dos presos, um que foi detido na Cadeia Pública de Mossoró e outros dois que estavam em Fortaleza. Apesar de o processo estar em sigilo, o advogado informou que para tomar a decisão o magistrado considerou que a liberação dos presos não causa riscos à garantia da ordem pública.

Entre os liberados, segundo as autoridades policiais, está um homem que teria ido ao Ceará buscar um carro para deixar em Baraúna, para ajudar os fugitivos. Outro solto foi o mecânico automotivo que teria dado abrigo aos fugitivos em uma chácara na zona rural de Baraúna. Esses dois já foram indiciados pela Polícia Federal. Os outros investigados liberados da prisão seriam um homem de 31 anos preso no dia 8 de março em Fortaleza e um homem de 25 anos que foi preso em uma pousada da cidade no dia 1º de abril.

Fuga

Rogério e Deibson foram presos na cidade de Marabá, no sudeste do estado do Pará, em uma ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, na BR-222. Na ocasião, três carros onde estavam os fugitivos e os outros quatro homens que ajudaram na fuga, foram interceptados. Os dois foragidos escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro. Eles foram recapturados na quinta-feira (4), após 50 dias de fuga.