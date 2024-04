Dois suspeitos de ajudar fugitivos de Mossoró em Mosqueiro são presos pela PC, no Pará

Eduardo Alcântara da Silva e Manassés Miranda da Silva foram presos durante a ‘Operação Caronte’, na manhã de quarta-feira (10), suspeitos de ajudar os fugitivos do presídio de Mossoró a serem transportados de barco e se esconderem na Ilha de Mosqueiro, no Pará. Os investigados, segundo a Polícia Civil, estavam envolvidos em todo o processo de fuga e logística para que Rogério da Silva Mendonça e Deibson Nascimento passassem pelo solo paraense na trajetória para sair do Brasil. Durante a ação, outros dois homens ainda foram presos por tráfico de drogas.

A operação foi intermediada pela Diretoria de Polícia Metropolitana. Conforme a PC, foram expedidos mandados de prisão preventiva contra Eduardo, que estava em Mosqueiro, e Manassés, que foi preso no município de Vigia. Eles devem responder por associação criminosa armada e favorecimento pessoal dos foragidos do presídio federal de Mossoró.

É investigada, também, a participação de integrantes de uma associação criminosa de Mosqueiro em toda a dinâmica da fuga, desde a saída do Rio Grande do Norte, até a passagem pelo Ceará e a chegada de barco no Pará. Eduardo e Manassés teriam utilizado uma embarcação de pescadores locais para o ato criminoso. A PC localizou o veículo aquático e já foi realizada a perícia.

De acordo com a PC, depois de trazer os fugitivos para um imóvel em Mosqueiro, Manassés teria dado apoio em Belém para a empreitada criminosa de Rogério e Deibson. Com o trabalho investigativo da polícia, foi possível identificar como ocorreu o suporte à fuga, a logística criminosa e o modo de operação. Os agentes constataram que Eduardo atuava como uma figura de destaque na facção criminosa e também era responsável pela distribuição em grande escala de drogas.

Autuação por tráfico

Material apreendido com investigados em Mosqueiro (Imagem: Polícia Civil)

Na ação de prisão de Eduardo, foram encontradas drogas nos imóveis que ele é proprietário. Também foram apreendidas balanças, prensas hidráulicas e outros materiais relacionados à fabricação e embalagem de entorpecentes. No local, ainda foram presos em flagrante Welber Serrão Pinto e Yuri Santos de Oliveira, apontados como comparsas de Eduardo na venda de drogas. Welber também tinha um mandado de prisão preventiva contra ele. Os presos foram encaminhados ao Delegado responsável pela investigação para os procedimentos cabíveis.