Conheça o cão farejador ‘Zyan’ que encontrou fuzil em carro de fugitivos de Mossoró presos no Pará

Uma grande operação foi montada para capturar Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, os dois fugitivos do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que foram presos no Estado do Pará. Na ação, as autoridades policiais contaram com o auxílio de um cão farejador chamado ‘Zyan’, que foi o responsável por localizar um fuzil escondido dentro de veículo utilizado pelos criminosos.

Zyan tem 10 anos e integra o grupamento de operações com cães da Guarda Municipal de Marabá, no sudeste paraense. De acordo com a Polícia Federal, o animal levou três minutos para cumprir a missão e encontrar, no último sábado (6/04) o armamento que estava escondido embaixo do banco traseiro de um dos carros utilizados na fuga de Rogério e Deibson.

Apesar da idade avançada, os agentes garantem que Zyan não perdeu a qualidade no trabalho de detecção. Ainda afirmaram que os animais do grupamento trabalham por amor e prazer, pois no final são recompensados, ganham atenção especial e podem descansar. Os agentes informaram que o fuzil estava carregado e pronto para ser usado pelos fugitivos e comparsas que davam apoio na fuga.

Outros animais também receberam treinamento para fazer o trabalho de rastreamento, assim como Zyan. Eles auxiliam os órgãos de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes.

Fugitivos de Mossoró

Rogério e Deibson foram presos na cidade de Marabá, no sudeste do estado do Pará, em uma ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, na BR-222. Na ocasião, três carros onde estavam os fugitivos e os outros quatro homens que ajudaram na fuga, foram interceptados. Os dois foragidos escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro. Eles foram recapturados na quinta-feira (4), após 50 dias de fuga.