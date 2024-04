Fugitivos de Mossoró presos no Pará: suspeito tentou atirar contra a PF

Rogério da Silva Mendonça, 35, um dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) presos nesta quinta-feira (4), em Marabá, no sudeste paraense, tentou atirar contra a equipe de policiais federais que atuou na força-tarefa que conseguiu recapturar Rogério e seu comparsa, Deibson Cabral Nascimento, próximo de uma ponte na BR-222.

Segundo as autoridad​es policiais, o momento de tensão ocorreu quando Rogério, que ocupava um veículo modelo Compass, armado com um fuzil, tentou atacar os agentes federais​. Ao avistar a viatura em perseguição, ele projetou o corpo para fora do carro, apontando a arma, porém, antes que pudesse disparar, outras equipes policiais em uma viatura descaracterizada intervieram, efetuando tiros contra o suspeito, que não foi atingido.

Ainda conforme a polícia, foi nesse momento que os carros frearam e os policiais conseguiram efetuar as prisões.

Com os suspeitos, foram apreendidos um fuzil contendo 60 munições, oito celulares, uma quantia não divulgada em dinheiro, documentos e alimentos. Três dos celulares apreendidos já vinham sendo monitorados pelo serviço de inteligência da PF do Rio Grande do Norte.