Novo Repartimento: Força Nacional reforça a segurança a partir desta sexta (21)

​A Força Nacional vai reforçar a segurança na cidade de Novo Repartimento, sudeste do Pará, a partir desta sexta-feira (21). A iniciativa atende a recomendação expedida em março deste ano pelo Ministério Público Federal (MPF), após supostas intimidações sofridas por indígenas e servidores públicos na região.

O reforço da Secretaria Nacional de Segurança Pública ocorre na semana em que a morte dos jovens Cosmo Ribeiro de Sousa, 29, José Luís da Silva Teixeira, 24, e Wilian Santos Câmara, 27, na área da reserva indígena Parakanã, no município paraense, completa um ano. A Polícia Federal, que investiga o triplo homicídio, ainda não concluiu o inquérito. Na cidade, familiares e amigos das vítimas estão realizando a “Semana em Busca da Justiça”, que ocorre até a próxima seg​​unda-feira (24), com adesivaços, orações e homenagens ao trio.

De acordo com a secretaria, a recomendação foi enviada após notícia de que servidores que atendem a comunidade da Terra Indígena Parakanã foram ameaçados por homens encapuzados, prática que se repete contra os próprios indígenas. Segundo o documento, as intimidações ocorrem desde 2022.

Segurança reforçada

Seguindo termos recomendados pelo MPF, o comando da Força Nacional comunicou que vai remanejar 30 integrantes para atuar na região até que o risco de retaliação ao povo Parakanã diminua e o conflito seja debelado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao MPF que somará esforços à Força Nacional no monitoramento da região, notadamente ao longo da BR-230. A Polícia Militar do Pará (PM) também se comprometeu a atuar a fim de resguardar a integridade e a segurança da população de Novo Repartimento bem como daqueles que vivem e trabalham na comunidade indígena.

“Semana em Busca da Justiça”

Familiares e amigos de Cosmo Ribeiro de Sous, José Luís da Silva Teixeira e Wilian Santos Câmara realizam até a próxima segunda-feira (24), a “Semana em Busca da Justiça”. De acordo com o advogado de defesa das famílias das vítimas, o criminalista Cândido Júnior, o ato, que ocorre de forma pacífica em Novo Repartimento, teve início no último domingo (16), e consiste na realização de adesivaços, orações e homenagens às vítimas. No dia 24, será realizada uma pequena celebração no cemitério onde os três jovens foram enterrados.

Cândido Júnior explica que o movimento é uma maneira de chamar atenção das autoridades para que os suspeitos pelo triplo homicídio sejam responsabilizados. “Está completando um ano deste caso e quem está na organização deste ato são as famílias, para que a data não passe em branco. A resposta que eles esperam da Justiça ainda não foi dada”, pontuou.

Cândido detalha que o movimento está sendo realizado por meio de adesivaços, faixas e outdoors espalhados pela cidade. “No dia 23 (domingo), à noite, a partir das 21h, vai ser feita uma vigília no Trevo de Novo Repartimento. Vai ter um momento de oração, com cantos e louvores, juntamente com o pedido de Justiça. Vai se encerrar no dia 24 de manhã com uma caminhada até o cemitério da cidade, para homenagear as vítimas e mostrar aos meninos que Novo Repartimento não esqueceu deste triplo homicídio”, explicou.