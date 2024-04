Foragidos de Mossoró presos no Pará são transferidos para o Rio Grande do Norte

Os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, foram transferidos na noite desta quinta-feira (4) para o Rio Grande do Norte. Eles embarcaram no Aeroporto de Marabá escoltados por equipes da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Imagens compartilhadas pelas autoridades policiais mostram a dupla sendo conduzida até os aviões para o procedimento de transferência ao presídio do qual fugiram.

VEJA MAIS

Os dois criminosos foram capturados nesta quinta-feira (4), na BR-222, em Marabá, após 50 dias de buscas intensas. A prisão foi realizada durante uma operação deflagrada pela Polícia Federal, co​m apoio da Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, 12 policiais da PRF e 16 agentes da PF estiveram envolvidos na ação.

Rogério e Deibson foram conduzidos para a sede da Polícia Federal naquele município, para onde foram levados outros quatro homens não identificados, suspeitos de dar apoio à dupla. A suspeita da polícia é de que os dois fugitivos planejavam sair do País e estavam indo em direção a alguma fronteira no momento em que foram capturados.