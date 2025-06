Foragido por homicídio é preso pela segunda vez após tentar enganar policiais em Santarém

Um homem identificado como João Ribeiro Ferreira, que estava na condição de foragido da Justiça, foi preso na cidade de Santarém, no oeste do Pará. A captura ocorreu na tarde de terça-feira (18), no bairro Santo André, durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe do 35º Batalhão da PM. Segundo os relatos policiais, o preso teria apresentado documentos falsos para tentar enganar os agentes. João é condenado por homicídio qualificado, com pena de 16 anos de prisão em regime fechado.

Segundo as informações policiais, essa foi a segunda vez que o investigado foi preso. Ele foi detido anteriormente pela mesma guarnição, quando seus dados coincidiam com os de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Santarém. Na ocasião, no entanto, ele foi liberado após uma identificação criminal indicar erro de identidade. Desta vez, diante da suspeita, a Polícia Civil solicitou a presença de uma papiloscopista para realizar o exame das digitais. O resultado confirmou que João era, de fato, a pessoa procurada. As divergências nos documentos estavam em detalhes como o sobrenome da mãe e o dia do nascimento, mas outros dados batiam com os registros oficiais.

Durante a abordagem, o suspeito chegou a dizer aos policiais que havia sido absolvido em julgamento. Depois, afirmou ter agido em legítima defesa e, em seguida, negou qualquer envolvimento no crime. As contradições nas versões levantaram suspeitas da equipe, que decidiu aprofundar a verificação. O mandado de prisão contra ele segue válido até 2034.

Crime

A sentença contra o preso se refere a um homicídio ocorrido em 1992, na Avenida Dom Frederico, em Santarém. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu na frente de um bar e envolveu três pessoas: João, outro homem e uma adolescente. As vítimas foram atacadas com violência.

Dois homens foram feridos a golpes de faca. Em seguida, o grupo partiu para cima de uma terceira pessoa, identificada como Darles José Cardoso, que acabou não resistindo. Ele foi espancado e esfaqueado, conforme consta nos autos do processo. As armas utilizadas na ação, segundo a investigação, incluíam facas e pedaços de madeira.