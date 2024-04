Foragido por estupro de vulnerável é recapturado no Pará

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (9) pelo crime de estupro de vulnerável em Santa Bárbara do Pará, na Grande Belém. Segundo a Polícia Civil, responsável pela prisão por meio da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, contra o acusado havia um mandado de sentença condenatória expedido pela Justiça Paraense. Ou seja, o homem já havia sido condenado e estava foragido.

VEJA MAIS

O acusado foi preso na própria residência, situada na rodovia Augusto Meira Filho, e conduzido à Delegacia de Polícia do Decouville, em Marituba. Após ter sido apresentado à autoridade policial, o foragido foi submetido a exame de corpo de delito para documentação das condições físicas no momento da prisão. Após os trâmites legais, ele foi apresentado na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde aguardará o desenrolar do processo judicial.