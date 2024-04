Suspeito ameaçar mulher após tentar invadir residência é preso no Marajó

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na segunda-feira (8), no município de Afuá, no Marajó, após ameaçar uma mulher com um terçado. Conforme as informações policiais, o suspeito ainda teria tentado invadir a casa da vítima que, amedrontada, acionou a Polícia Militar.

Quando a equipe da PM chegou à residência da vítima, o homem não estava mais no local e havia retornado para a casa onde mora. Ao realizar a denúncia contra o suspeito, a mulher contou que o homem estava com a arma branca nas mãos e tentava forçar a porta e tentar entrar na casa dela. Além disso, a todo o momento ele fazia ameaças contra a vítima. Não há informações sobre o que teria ocorrido para motivar a atitude do homem.

Assim que os agentes chegaram no local, perceberam que o homem já havia ido embora e encontraram a mulher dentro da própria casa. Ela relatou toda a situação e os policiais foram informados sobre o endereço do homem e se encaminharam até o local para o autuar. Ele não apresentou resistência ao ser conduzido para a delegacia, onde iria prestar esclarecimentos sobre a situação.