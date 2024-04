Corpo em decomposição é encontrado em Parauapebas

O corpo, que foi identificado como sendo do sexo masculino, foi encontrado na manhã desta terça-feira (9) em Parauapebas, no sudeste paraense. Conforme as informações iniciais, populares se depararam com o cadáver nas proximidades de um residencial, em um lote, na rua III com a XIV. Pessoas que estiveram no local informaram que o morto é o jovem Sandro Amaral Ferreira, que estava desaparecido há alguns dias.

Segundo informações policiais, o mau cheiro foi o que chamou atenção de pessoas que passavam pela área. Ao ir verificar do que se tratava, os populares encontraram o corpo jogado em uma área de mata. A Polícia Militar e Civil estão no local realizando os primeiros levantamentos na área. Até o momento ainda não há nenhuma informação oficial sobre possíveis familiares ou pessoas que possam confirmar se realmente se trata de Sandro. Também não há mais informações se o corpo apresentava alguma marca ou lesão que pudesse indicar as causas da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da Delegacia de Homicídio de Parauapebas trabalham para identificar os envolvidos no crime. O corpo da vítima foi encaminhado para perícia para ser identificado oficialmente.