Foragido é preso apontado como apoio logístico em fuga de 14 detentos em Santa Izabel do Pará

Um homem que já estava foragido do sistema penal foi recapturado na segunda-feira (6) e é investigado por suspeita de dar apoio logístico à fuga dos 14 detentos da Central de Custódia Provisória de Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que destacou que o investigado detido não estava entre os presos que escaparam da unidade, mas teria contribuído para a ação criminosa.

De acordo com a PC, “até o momento, quatro dos 14 presos que fugiram da Central de Custódia Provisória de Santa Izabel foram recapturados por policiais da Seap e da Polícia Militar e apresentados à Delegacia do município”. Com a prisão do evadido suspeito de ajudar na fuga, no total, cinco pessoas estão presas. As buscas continuam para localizar e prender os outros 10 foragidos.

Ainda segundo a nota, dois policiais penais foram autuados em flagrante pelo crime de facilitação de fuga na modalidade culposa. Conforme a Polícia Civil, as autuações ocorreram na Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF).

“Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da fuga e a possível participação de outros envolvidos. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Corregedoria Penitenciária, acompanha as investigações”, destacou.

Fuga

Quatorze detentos fugiram da Central de Custódia Provisória de Santa Izabel na madrugada de segunda-feira (6). A fuga foi confirmada pela Seap, que informou que forças de segurança iniciaram imediatamente as buscas pelos evadidos, com apoio da Polícia Militar.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram os presos logo após deixarem a unidade, caminhando por ruas próximas e, em alguns momentos, correndo para se afastar da área. Informações preliminares apontam que a fuga pode ter ocorrido por meio de um buraco aberto em uma das celas.

Ainda na noite de segunda-feira, a Polícia Civil informou que um dos foragidos havia sido apresentado na Delegacia de Santa Izabel. Posteriormente, outros três suspeitos também foram recapturados, totalizando quatro presos novamente. As diligências continuam para localizar os demais envolvidos.